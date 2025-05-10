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Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума против «Аль-Холуда», «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Фейху» завтра

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума против «Аль-Холуда», «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Фейху» завтра

В субботу «Аль-Иттифак» Джорджиньо Вейналдума на выезде встретится с «Аль-Холудом». В воскресенье, 11 мая, «Аль-Иттихад» Карима Бензема сыграет с «Аль-Фейхой», а «Аль-Кадисия» Пьер-Эмерика Обамеянга – с «Аль-Таавуном».

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