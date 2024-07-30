Sportschau: WADA запросило доступ к информатору по делу китайских пловцов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) просит раскрыть имя информатора по делу китайских пловцов. Как сообщает Sportschau, осведомитель отказывается от контактов с расследователями, опасаясь наказания в Китае.
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