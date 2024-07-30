RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 346 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Что можно констатировать тут? Он, увы, идиот... Уж что то поздновато он вспомнил здесь о своем народе...  Он же всегд...Зеленский допусти...
  • Юрий Тумаков
    А что Россия участник Олимпиады?Пока Андреева и Ш...
  • Eduard
    А что толку?ООЕ тоже часть Западной мафии и сделают вид,что не видят и не знают. В ООН проходимцев типа Тихановской ...Иран просит прове...

Sportschau: WADA запросило доступ к информатору по делу китайских пловцов

Sportschau: WADA запросило доступ к информатору по делу китайских пловцов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) просит раскрыть имя информатора по делу китайских пловцов. Как сообщает Sportschau, осведомитель отказывается от контактов с расследователями, опасаясь наказания в Китае.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх