Госдума вводит ответственность за действия за границей против РФ в 2025

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий административную ответственность для граждан, проживающих за границей, за любые действия, направленные против интересов РФ, сообщает «Коммерсант».
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