Взлёт карьеры Игоря Шувалова: от юриста до вершин российской политики Юлия ПономареваИгорь Иванович Шувалов, видный государственный деятель России, появился на свет 4 января 1967 года в поселке Билибино, который тогда находился в Магаданской области, а сейчас стал городом в Чукотском автономном округе.