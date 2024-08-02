Взлёт карьеры Игоря Шувалова: от юриста до вершин российской политики Юлия ПономареваИгорь Иванович Шувалов, видный государственный деятель России, появился на свет 4 января 1967 года в поселке Билибино, который тогда находился в Магаданской области, а сейчас стал городом в Чукотском автономном округе.
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