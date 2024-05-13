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Два замминистра обороны России подали заявления об отставке еще до ухода Шойгу

Два замминистра обороны России подали заявления об отставке еще до ухода Шойгу

Как минимум два заместителя министра обороны России Руслан Цаликов и Алексей Криворучко подали рапорты об отставке еще до назначения Андрея Белоусова на должность нового главы Минобороны, сообщают военные телеграм-каналы.

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