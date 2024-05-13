Два замминистра обороны России подали заявления об отставке еще до ухода Шойгу

Как минимум два заместителя министра обороны России Руслан Цаликов и Алексей Криворучко подали рапорты об отставке еще до назначения Андрея Белоусова на должность нового главы Минобороны, сообщают военные телеграм-каналы.
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