Рейс "Актау –Алматы" вернулся в порт

Пассажиры рейса KC 868, который должен был улететь из Актау в Алматы 8 марта 2025 года, рассказали в соцсетях о том, что борт вернулся в аэропорт спустя несколько минут после взлета из-за запаха гари в салоне, передает inAktau.
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