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Происшествия

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В Костромской области сотрудники полиции и представители Общественного совета при МО МВД России «Мантуровский» направили гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции

По инициативе председателя Общественного совета при МО МВД России «Мантуровский» Виктора Мариева сотрудники полиции и общественники подготовили и отправили в зону проведения специальной военной операции очередную партию гуманитарной помощи.

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