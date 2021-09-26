Женские страсти

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Изменила парню с его другом по ошибке

Изменила парню с его другом по ошибке

В общем мой парень вместе со своим другом пришли ко мне в гости. Мы сидели и понятное дело выпивали.

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alexander
Надо было набить морду тому, кто полез без спроса к спящей. А если понравилось больше, чем с другим, то прежнего отшить. :)
Валерий Алексеев
Спать с обоими по очереди.
Александр 24
Пить надо меньше!
Andrew Matseevsky
Не сознаваться однозначно, встречаться ли со вторым решай сама.
Александр Иванов
Ну надо же так нажраться!!
Владимир Лисуков
Надо трахаться с обеими. Будет что с чем сравнить, а кто будет всаживать приятнее, с тем и оставайся.
Дмитрий лапутько
1) надо меньше пить, хотя в этом варианте может надо пить больше (чтоб вообще не помнить). 2)надо же такую муйню написать.(советую автору перейти на фантастику)
Владислав Морозов
Иди в отказ,мол ничего не знаю..
Александр Павлов
Выпила водку,-береги пилотку!
Karmadon
Что делать? Не останавливаться на одном опыте - нас еще много в очереди. Можно и групповуху попробовать, вдруг понравится?

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