Изменила парню с его другом по ошибке

Женские страстиИзменила парню с его другом по ошибке В общем мой парень вместе со своим другом пришли ко мне в гости. Мы сидели и понятное дело выпивали.Вернуться к статье109НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьalexanderНадо было набить морду тому, кто полез без спроса к спящей. А если понравилось больше, чем с другим, то прежнего отшить. :)Валерий АлексеевСпать с обоими по очереди.А2Александр 24Пить надо меньше!AMAndrew MatseevskyНе сознаваться однозначно, встречаться ли со вторым решай сама.Александр ИвановНу надо же так нажраться!!Владимир ЛисуковНадо трахаться с обеими. Будет что с чем сравнить, а кто будет всаживать приятнее, с тем и оставайся.Дмитрий лапутько1) надо меньше пить, хотя в этом варианте может надо пить больше (чтоб вообще не помнить). 2)надо же такую муйню написать.(советую автору перейти на фантастику)Владислав МорозовИди в отказ,мол ничего не знаю..Александр ПавловВыпила водку,-береги пилотку!KarmadonЧто делать? Не останавливаться на одном опыте - нас еще много в очереди. Можно и групповуху попробовать, вдруг понравится?Комментировать
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