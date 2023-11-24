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Бои у Крынок: морпехов ВСУ выдавили обратно к Днепру

Бои у Крынок: морпехов ВСУ выдавили обратно к Днепру

Вчера по позициям противника русская армия применяла «Солнцепеки».Продолжаются тяжелые бои на так называемом «днепровском пятачке» - речь идет об украинском плацдарме на левом берегу Днепра у села Крынки в Херсонской области.

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