Бои у Крынок: морпехов ВСУ выдавили обратно к Днепру

Вчера по позициям противника русская армия применяла «Солнцепеки».Продолжаются тяжелые бои на так называемом «днепровском пятачке» - речь идет об украинском плацдарме на левом берегу Днепра у села Крынки в Херсонской области.
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