CNN: США рассматривают возобновление ударов по хуситам в Йемене

США рассматривают возможность возобновления ударов по хуситам в Йемене, сообщает CNN. Штаты также выпустили предупреждение для своих граждан на Ближнем Востоке, призвав их проявлять повышенную бдительность в связи с возможностью непредвиденной эскалации в регионе.