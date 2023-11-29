Экс-игрок "Краснодара" Враньеш назвал поддержку Украины всем миром трагедией

Бывший футболист "Краснодара", "Томи" и "Алании" Огньен Враньеш в интервью на YouTube-канале Psihokast высказался о будущем противостоянии сборных Украины и Боснии и Герцеговины в стыковом матче к чемпионату Европы 2024 года.