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Экс-игрок "Краснодара" Враньеш назвал поддержку Украины всем миром трагедией

Экс-игрок "Краснодара" Враньеш назвал поддержку Украины всем миром трагедией

Бывший футболист "Краснодара", "Томи" и "Алании" Огньен Враньеш в интервью на YouTube-канале Psihokast высказался о будущем противостоянии сборных Украины и Боснии и Герцеговины в стыковом матче к чемпионату Европы 2024 года.

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