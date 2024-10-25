В Находке в суд направлено уголовное дело о контрабанде алкогольной продукции в крупном размере

Сотрудниками Находкинского ЛО МВД России на транспорте совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю при прохождении таможенного контроля в порту Ольга на борту судна был задержан 37-летний житель города Дальнегорска Приморского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии