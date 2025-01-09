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Посол США на Украине Бринк пообещала нарастить помощь после удара по Запорожью

Посол США на Украине Бриджит Бринк в своих социальных сетях заявила о том, что после удара ВС РФ по заводу «Мотор Сич» в Запорожской области Вашингтон продолжит оказывать Киеву помощь в сфере безопасности.

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Комментарии
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Eduard
Ты у себя в Калифорнии шалава пожар бензином туши!
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19 час.
Eduard
Точно исразу на фронт орать&quot;Слава Украине&quot; с пробитой башкой!
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19 час.
Eduard
Сиди курица в Маями кудахтай с неграми!
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19 час.

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