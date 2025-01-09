Посол США на Украине Бринк пообещала нарастить помощь после удара по Запорожью

Посол США на Украине Бриджит Бринк в своих социальных сетях заявила о том, что после удара ВС РФ по заводу «Мотор Сич» в Запорожской области Вашингтон продолжит оказывать Киеву помощь в сфере безопасности.
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