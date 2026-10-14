Как умирал Курганский завод колёсных тягачей

Зауральские богатыри Стечение обстоятельств или запрограммированное угасание? В истории Курганского завода колесных тягачей сложно найти единственный трагический фактор, но это не отменяет изучение и обозначение виновных.
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Эт о не преступная халатность, это вредительство, измена Родине, ликвидация ее обороноспособности. Почему не бил тревогу о снижении обороноспобности страны из-за этого? Ему было некогда - любовался танковыми биатлонами и авиадартсами, крышевал Ивановых и Булгаковых, вместо требования сохранения критически важных для обороноспособности предприятий, двигал парки, Промышленностью руководил социолог Мантуров, такой же спец в промышленном производстве, как бухгалтер Голикова в социальной сфере. Только эпидемия Ковида и СВО показали всю истинную картину в оптимизированной Голиковой медицине и эти ее деяния не удается в полной мере устранить и сейчас, даже в столице, лечат полуграмотные мигранты, а что за пределами Москвы? Прова за провалом в гражданском авиастроении. Махровый вредитель Чубайс благополучно слинял за бугор и в ус не дует. Его подельники Набиуллина и Силуанов продолжают рычагами экономики рушить промышленность, в т.ч и оборонку.