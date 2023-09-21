Два месяца переписывались с мужчиной, а на первое свидание он пришел с мамой

Ольга Гусева Хорошо, что это произошло при первой встрече

Вера Федорова Класс!😊 Ну, вот только насчёт того, что "докатилась я до знакомств в интернете", это она зря. Есть большая вероятность того, что на просторах интернета встретится и нормальный достойный человек.