ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Два месяца переписывались с мужчиной, а на первое свидание он пришел с мамой

Два месяца переписывались с мужчиной, а на первое свидание он пришел с мамой

Докатилась я до знакомств в интернете. Последний раз баловалась таким в далекой студенческой юности.

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Комментарии
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Ольга Гусева
Хорошо, что это произошло при первой встрече
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12 час.
Вера Федорова
Класс!😊 Ну, вот только насчёт того, что &quot;докатилась я до знакомств в интернете&quot;, это она зря.  Есть большая вероятность того, что на просторах интернета встретится и нормальный достойный человек.
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4 час.
Майя Maja
Мда...печально немножно... Когда в семье будет третьим свекровь как всевидящее око сидеть... Лучше пока понадеяться на удачу от судьбы и продолжать жить своей устоявшейся жизнью.  А удача она такая, может в любой момент на голову свалится!))
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3 час.

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