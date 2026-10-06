ФСБ задержала готовившего теракт жителя Тамбова

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Тамбова. 55-летний гражданин России подозревается в подготовке теракта, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
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