В канаве на М-11 нашли труп, кровавый отбойник и УАЗ На платной трассе М-11 "Нева" один из водителей притормозил рядом с грузовиком.
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В канаве на М-11 нашли труп, кровавый отбойник и УАЗ На платной трассе М-11 "Нева" один из водителей притормозил рядом с грузовиком.