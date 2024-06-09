Южная Корея возобновляет трансляцию через громкоговорители на границе с КНДР

КНДР снова отправила в сторону Южной Кореи 330 воздушных шаров с мусором, из них страны достигли 80. Сеул в ответ решил впервые с 2016 года возобновить вещание через громкоговорители на границе: с их помощью на северокорейскую территорию будут транслировать k-pop музыку и мировые новости.