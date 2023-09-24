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Форвард «Сибири» Климович о шайбе «Барысу»: «Похоже на знаменитый гол Овечкина. Но то, как он забил, повторить невозможно»

Нападающий «Сибири» высказался после победы над казахстанским клубом (4:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Я когда увидел, что есть шанс убежать к воротам — захотел прибавить ногами.

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