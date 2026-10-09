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Царьград

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Магомед Рамазанов объявил о переселении из оползневых зон Дагестана

Магомед Рамазанов объявил о переселении из оползневых зон Дагестана

В Дагестане началась подготовка к переселению жителей из зон оползней и затоплений. Глава правительства Магомед Рамазанов сообщил о мерах по обеспечению безопасного проживания.

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