Чистая прибыль «Татнефти» снизилась на 42% в 2025 году и выросла в 2,3 раза за первое полугодие 2026 года

ПАО «Татнефть» опубликовало отчет по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2025 год, в котором зафиксировано значительное снижение чистой прибыли компании — она уменьшилась на 42% и составила 145,84 млрд рублей.