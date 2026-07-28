Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

359 подписчиков

Чистая прибыль «Татнефти» снизилась на 42% в 2025 году и выросла в 2,3 раза за первое полугодие 2026 года

Чистая прибыль «Татнефти» снизилась на 42% в 2025 году и выросла в 2,3 раза за первое полугодие 2026 года

ПАО «Татнефть» опубликовало отчет по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2025 год, в котором зафиксировано значительное снижение чистой прибыли компании — она уменьшилась на 42% и составила 145,84 млрд рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии