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Эти знаменитости покажут вам, как кардинально брекеты меняют улыбку

Эти знаменитости покажут вам, как кардинально брекеты меняют улыбку

При знакомстве и общении с человеком люди в первую очередь обращают внимание на глаза и улыбку, и если глаза нам едва ли удастся исправить, разве что изменить их цвет, надев линзы, то улыбку, а точнее, зубы мы можем исправить, установив брекеты.

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