Сегодня на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (http://regulation.gov.ru/) размещен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г.
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