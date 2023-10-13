Японский депутат объяснил критику в Токио своей поездки в РФ

Поездка в Россию депутата верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки в начале октября была расценена оппозиционной Партией инноваций Японии как нарушение «совета о приостановке поездок» в нашу страну, хотя такое постановление не имеет юридически обязывающей силы.