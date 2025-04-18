«Не можем попасть в свои квартиры»: мигранты поселились в строящемся ЖК в Подмосковье и разгневали собственников

БлокнотРУ В подмосковном жилом комплексе «Белая Дача Парк», который возводит компания ПИК, прямо в квартирах собственников поселились строители-мигранты В подмосковном жилом комплексе «Белая Дача Парк», который возводит компания ПИК, прямо в квартирах собственников поселились строители-мигранты, чем вызвали негодование владельцев возводимого жилья, рассказывает телеграм-канал «MSK1.