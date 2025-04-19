Совместителям дадут право на выплаты после увольнения с основной работы

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, согласно которой сотрудники, совмещающие работу, смогут получать выплаты после увольнения с основного места работы из-за сокращения штата или ликвидации организации.
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