В Беларуси запретили свободно покупать и продавать криптовалюту

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 367 «Об обращении цифровых знаков (токенов)», согласно которому физическим лицам и предпринимателям запрещается покупать и продавать криптовалюту вне белорусских криптобирж.
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