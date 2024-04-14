Мошенники выискивают жертв на маркетплейсах

ЕВ

Елена Вадимовна

Мошенники не только на маркет плэйсах. Мошенников можно встретить везде. Их девиз- "не обманешь- не продашь".и вы все с ними сталкивались. Подследственность полиции. Несколько дней назад подала заявление в полицию (с пакетом документов) в отношении продавца- риэлтора, которая продала садовый домик, находящийся на соседнем садовом участке, да еще и предварительно огородила часть чужого участка вокруг дома