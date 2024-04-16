Последний администратор русского раздела "Википедии" погиб в боях под Артемовом

Один из администраторов русской «Википедии» на стороне ВСУ погиб под Артемовском Администратор русскоязычной «Википедии» Юрий Лущай, участвовавший в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), умер во время отхода ВСУ в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).