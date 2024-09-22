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Россия осудила игнорирование Францией теракта в Мали и направила ей помощь

Россия осудила игнорирование Францией теракта в Мали и направила ей помощь

Посольство России в Мали выразило родным и близким погибших от рук террористов самые глубокие соболезнования и осудило варварский теракт в Бамако, произошедший 17 сентября.

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