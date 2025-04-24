Историк Милош Кович: Россия – это «козырь» православного мира

О важности консолидации русского и сербского миров, противодействия фальсификации истории и героизации нацизма в эксклюзивном интервью Общественной службе новостей рассказал профессор философского факультета Белградского университета Милош Кович, прибывший в Москву для участия в международной научной конференции «80-летие Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне».