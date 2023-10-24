Грамотеи в дореволюционной русской деревне: Как они жили, и чего им приходилось бояться

Богданов-Бельский Н.П. Воскресные чтения в сельской школе 1895 Дореволюционная русская деревня зачастую представляется нам чем-то темным и невежественным, но так ли это было на самом деле? Грамотные люди на селе тоже жили, а некоторые крестьянские библиотеки могли насчитывать до сотни томов.
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