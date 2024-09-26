В Красноярске будут обследовать мертвого котенка из дома отравившейся семьи

Мертвого котенка, которого родственники отравившейся семья нашли около дома в селе Красная Сопка Красноярского края, отправили на экспертизу в Красноярск, пишет ТАСС со ссылкой на главное СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.
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