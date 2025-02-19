Avia.pro - СМИ Ночные клубы – место, где люди расслабляются, отдыхают, танцуют, но никак не ожидают столкнуться с проявлениями агрессии со стороны представителей власти.
Беспредел в погонах: начальник уголовного розыска ударил в глаз владелицу клуба ICON, дальше он взялся за нож, теперь ей ещё угрожает
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
S
Serg
Виссарион Тоноян- вот и весь сказ. В СССР Тоноянов на пушечный выстрел не подпускали к силовым структурам. Рядовыми бойцами ВС- пожалуйста, но не выше.
Ответить
7 час.
Георгий Корнев
Дмитрий ты свою глупость в сети не показывай. Чего только одна твоя фраза стоит: "Как видно из текста администратор ночного клуба Наталья (потерпевшая) не стала подавать заявление в полицию."Ту администратора спрашивал, подавала она заявление, не подавала? Конечно есть в посте фраза: "Пресс-служба ведомства заявляет, что "заявлений в полицию не поступало". Но это пресс. служба заявляет. Как ты себе представляешь, сидит такая пресс. служба, день молчит, два, год молчит, и вдруг ни с того ни с сего заявляет, что Виссарион Тоноян, ничего не делал. Если ничего не было, откуда им знать по какому поводу заявление не поступало? А замести заявление под сукно - запросто (вспомним дело Голунова, там вообще наркоту подбросили). На это указывает, то что администратор стала обращаться в другие инстанции. Действия пресс. службы лично мне напомнили бессмертную комедию Гоголя, в которой городничий заявляет, что унтер-офицерша сама себя высекла.
Ответить
7 час.
Федор Самсонов
Ну , что такое авиа про, я давно на телеграм-канальчике ознакомился.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии