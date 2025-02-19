Беспредел в погонах: начальник уголовного розыска ударил в глаз владелицу клуба ICON, дальше он взялся за нож, теперь ей ещё угрожает

Георгий Корнев

Дмитрий ты свою глупость в сети не показывай. Чего только одна твоя фраза стоит: "Как видно из текста администратор ночного клуба Наталья (потерпевшая) не стала подавать заявление в полицию."Ту администратора спрашивал, подавала она заявление, не подавала? Конечно есть в посте фраза: "Пресс-служба ведомства заявляет, что "заявлений в полицию не поступало". Но это пресс. служба заявляет. Как ты себе представляешь, сидит такая пресс. служба, день молчит, два, год молчит, и вдруг ни с того ни с сего заявляет, что Виссарион Тоноян, ничего не делал. Если ничего не было, откуда им знать по какому поводу заявление не поступало? А замести заявление под сукно - запросто (вспомним дело Голунова, там вообще наркоту подбросили). На это указывает, то что администратор стала обращаться в другие инстанции. Действия пресс. службы лично мне напомнили бессмертную комедию Гоголя, в которой городничий заявляет, что унтер-офицерша сама себя высекла.