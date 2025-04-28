В Петербурге прошел образовательный интенсив «Мастерская новых медиа»

В завершение мероприятия был объявлен набор на обучение в программе В Петербурге в воскресенье, 27 апреля, прошел образовательный интенсив для профессионалов медиасферы, посвященный современным медиатехнологиям.
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