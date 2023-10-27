Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Не допущу»: Пушилин исключил возможность признания укромовы вторым официальным языком в ДНР

«Не допущу»: Пушилин исключил возможность признания укромовы вторым официальным языком в ДНР

"Что касается украинского языка, в Донецкой Народной Республике мы давно уже определились. У нас он был, я напомню, в 14-м году у нас Конституция появилась, и, безусловно, мы на такое чудовищное развитие событий со стороны украинского режима не рассчитывали, потому мы к языкам-то нормально относились, и он был государственным.

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Комментарии
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Зоя Копань
Браво Пушилину! Зачем нужен  дебильный, смешной суржик! А кто хочет &quot;размовлять&quot;, пусть у себя на кухне это делает, а  должна быть грамотная русская речь! Ведь детям надо будет поступать в высшие заведения по всей стране!
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