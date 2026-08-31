Государство потратило 100 млрд. рублей на спасение автомобильной отрасли после 2022 года

Государство потратило 100 млрд. рублей на спасение автомобильной отрасли после 2022 годаМантуров сообщил, что с 2022 года государство потратило 100 млрд.
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