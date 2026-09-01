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Тальяфико не перейдет в «Атлетико». У мадридцев не осталось места для регистрации защитника

Николас Тальяфико не перейдет в «Атлетико», сообщает журналист Рубен Урия. После аренды  Джонатан Дэвида из «Ювентуса» мадридцам не хватило пространства в ведомости для регистрации защитника « Лиона ».

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