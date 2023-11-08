Зимняя рыбалка в Свердловской области начнется позже, чем обычно

Сезон зимней рыбалки в этом году в Свердловский области начнется позже, чем обычно. Как рассказали «Новому Дню» в «Камуралрыбводе», обычно, первые случаи рыбной ловли на льду регистрируются уже в первой декаде ноября.
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