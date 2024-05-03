🐄 В Крыму разводят уникальную породу коров – Лимузин Это мясная порода, масса которой достигает до 600 килограммов у коровы, а у быка до 1100.
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🐄 В Крыму разводят уникальную породу коров – Лимузин Это мясная порода, масса которой достигает до 600 килограммов у коровы, а у быка до 1100.