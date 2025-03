«Что-то в воздухе», — Тим Кук подтвердил выпуск нового MacBook Air на этой неделе

На этой неделе ожидается анонс обновлённых моделей MacBook Air от Apple. Генеральный директор компании Тим Кук опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter) короткий видеоролик с сообщением «There’s something in the air» («Что-то в воздухе») и подписью «на этой неделе».