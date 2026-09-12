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Каша из топора и мастер-класс слесарей: афиша мужского фестиваля в Курганской области

В Курганской области 12 сентября состоится фестиваль мужских ремесел «Растотурка — 2026». Гостям покажут работу мастеров, проведут слесарный мастер-класс, народные игры и спортивные соревнования.

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