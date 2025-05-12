Польше безразлично, чей Крым, заявил Ментцен

ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Польше безразлично, где будет проходить российско-украинская граница и кому принадлежит Крым, заявил кандидат в президенты республики от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен в ходе предвыборных дебатов.