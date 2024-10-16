«Мерседес» стоимостью в несколько миллионов разгромили в Челябинске

В Челябинске в ночь на 16 октября возле дома по улице Братьев Кашириных неизвестные молодые люди набросились на мирно стоящий автомобиль Mercedes-Benz GLS, стоимость которого на различных площадках начинается от 3-6 миллионов рублей и доходит до 10 с лишним миллионов рублей, а то – и больше, если автомобиль совсем новенький.
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