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Влияние криптоиндустрии в политике США сталкивается с сопротивлением левых демократов

Влияние криптоиндустрии в политике США сталкивается с сопротивлением левых демократов

Криптовалютная индустрия заметно усилила свое влияние на американскую политику, однако внутри Демократической партии отношение к этому сектору остается неоднозначным.

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