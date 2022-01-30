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Владимир Минеев: «Жить в Америке? У меня гонорары в России на уровне топов в UFC»

Чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев рассказал, почему не хочет переезжать в США. «Почему провел так мало сборов в Америке? Потому что я россиянин.

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