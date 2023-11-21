Большая группа петербургских мастеров сцены отправилась на гастроли в Баку

Там пройдёт ежегодный кросскультурный фестиваль «Петербургские театральные сезоны». Мастера сцены из Петербурга отправилась на гастроли в Баку, где во вторник, 21 ноября, открывается ежегодный фестиваль «Петербургские театральные сезоны».