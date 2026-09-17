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Царьград

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Петр Бирюков завершил благоустройство возле Баскет Холл Москва

Петр Бирюков завершил благоустройство возле Баскет Холл Москва

На западе Москвы завершено благоустройство территории возле Баскет Холл Москва. Заместитель мэра Петр Бирюков сообщил о новых инженерных сетях, обновлённых дорожках и экопарковке.

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