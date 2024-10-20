«Северсталь» нанесла поражение хоккейной «Сибири»

«Сибирь» встретилась» с «Северсталью» в Новосибирске и потерпела поражение со счетом 2:4. В Новосибирске прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между командами «Сибирь» (Новосибирск) и «Северсталь» (Череповец).