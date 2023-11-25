Кураторы Зеленского могут лишить его охраны из-за отказа договариваться с Россией

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон вынуждал президента Украины Владимира Зеленского к заключению мира с РФ, в частности, угрожал отзывом его личной охраны.